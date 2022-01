Caso raro: moradora de Botucatu é diagnosticada com Covid, Influenza e resfriado ao mesmo tempo

Uma médica de 49 anos, moradora de Botucatu, foi diagnosticada como tendo sido infectada por três vírus respiratórios ao mesmo tempo. Com isso, ela precisou ser isolada por estar com Covid-19, influenza e resfriado.

O diagnóstico da infecção tripla aconteceu após a realização de um exame conhecido como painel viral, um dos mais completos para investigação de síndromes respiratórias.

Com o diagnóstico confirmado, a médica, que teve apenas sintomas leves, foi isolada por dez dias e, no início deste ano, recebeu alta médica para retomar as suas atividades profissionais. Além disso, ninguém na casa da paciente (marido, dois filhos e a mãe idosa) foi infectado.

