CAPS III CAIS Cantídio realiza ações na comunidade de Botucatu

O distanciamento social tem intensificado os sofrimentos psíquicos e diante deste cenário, o CAPS III através de ação social, realiza a entrega de Kits de cuidados pessoais e folhetos com as orientações sobre os cuidados com a saúde mental nesse momento.

As ações estão sendo realizadas para os usuários do serviço e comunidade em geral, sendo que já foram assistidos usuários do espaço acolhedor e do hospital estadual.

Nessas abordagens reforçamos o serviço de tele atendimento (3811-2755 e 3811-2774), que tem como objetivo acolher e se necessário ofertarmos cuidados à pessoa com sofrimento psíquico.