CAPS 1 está atendendo em novo endereço

Unidade foi transferida para a Rua Velho Cardoso, em prédio maior e mais acessível a usuários

O Centro de Atenção Psicossocial – CAPS 1 -Rede Viva Botucatu está atendendo a partir desta segunda-feira, 15, em novo endereço, na Rua Velho Cardoso, 338 – Centro.

A unidade atendia os pacientes anteriormente no Espaço Saúde, na Avenida Santana, dividindo espaço com outros serviços de saúde. A mudança era um pedido antigo dos usuários do CAPS, para que o atendimento tivesse mais privacidade e espaço.

Na nova unidade, além do local amplo, a equipe também vai contar com área externa para atividades com pacientes.

O Centro de Atenção Psicossocial – CAPSé uma unidade preparada para oferecer cuidados diários a pacientes com transtornos mentais, sobretudo aqueles de ordem severa e persistente. Com uma equipe multiprofissional, os centros têm o objetivo de acolher os cidadãos, realizar acompanhamento clínico, desenvolver programas de reabilitação e promover a reinserção social.

Para passar por atendimento na unidade, o paciente deve procurar diretamente o serviço para uma avaliação ou então uma unidade de saúde, para que seja encaminhado.



O CAPS 1 -Rede Viva Botucatu atende de segunda a sexta-feira das 8 às 16h30.

Serviço:

CAPS 1 – Rede Viva Botucatu

Rua Velho Cardoso, 338 – Centro.

Telefone: 3811-1605

