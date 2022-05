Campanhas de vacinação contra Influenza e Sarampo seguem nas unidades de saúde em Botucatu

As unidades de saúde de Botucatu seguem realizando as campanhas de vacinação contra Influenza e Sarampo. Neste momento, a ação de ambas campanhas é voltada principalmente para crianças entre 6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias. Já as grávidas e puérperas devem se vacinar apenas contra a Influenza.

O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde é imunizar 90% do público alvo. No último sábado, 30 de abril, quando foi realizado o Dia D, apenas 10% das crianças foram vacinadas contra a Influenza.

Além das crianças, as unidades de saúde continuam imunizando idosos e profissionais da saúde, e realizando a atualização das carteirinhas de vacinação de todos os usuários.

Nesta etapa da campanha, a orientação é que os pais procurem uma unidade de saúde mais próxima de sua casa para imunizar seus filhos.

Além das 20 unidades de saúde que abrem de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas, Botucatu conta com uma Sala de Vacina Noturna, funcionando das 18 às 21 horas no Centro de Saúde Escola da Vila dos Lavradores.

Orientações:

A vacinação deve ser adiada para qualquer pessoa que esteja com sintomas gripais ou que tenha contraído Covid-19 nas últimas 4 semanas. A vacina também é contra indicada para crianças menores de 6 meses; pessoas que tenha reação alérgica grave à dose anterior ou a algum componente da vacina; infecção pelo HIV em indivíduos em vigência de imunossupressão grave e crianças menores de 5 anos de idade com imunodepressão grave.

Serviço:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07 – Vila dos Lavradores

Telefone: 3811-1100

Compartilhe esta notícia