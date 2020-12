Campanha Fique Sabendo, contra HIV e Sífilis, começa nesta terça-feira, 01

Neste ano de 2020 é realizada a 13ª edição da Campanha Fique Sabendo, uma campanha de iniciativa do Programa Estadual de DST/AIDS do Estado de São Paulo para testagem do HIV e da sífilis.

Realizada em Botucatu pela Secretaria de Saúde através do Programa Municipal DST/AIDS, a Campanha tem por objetivo estimular a população a realizar o teste de HIV e de sífilis, principalmente aqueles que têm vida sexual ativa e nunca realizaram os testes.

Todas as 20 unidades de saúde e mais o Espaço Saúde ao lado do SAMU, realizam o teste rápido de HIV e sífilis e oferecem suporte, tratamento e acompanhamento, não só na campanha, mas durante o ano, intensificando as ações neste período.

Serão realizadas também atividades de Campanha, com a realização dos Testes em algumas empresas da cidade.

A pandemia de COVID 19 tem causado forte impacto na oferta de testagem do HIV e da sífilis nos municípios paulistas. A média mensal de solicitação de testes rápido de HIV caiu aproximadamente 50% em relação aos mesmos meses de 2019. Por isso, promover o acesso ao teste, ampliar o número de pessoas que conheçam seu status sorológico, vincular o portador do HIV à referência e ofertar o tratamento imediatamente após o diagnóstico é parte essencial do enfrentamento da epidemia de Aids no Estado de São Paulo.

A Aids permanece entre as cinco principais causas de morte entre homens e mulheres de 25 e 34 anos de idade no Estado.

Mais informações:

Campanha Fique Sabendo 2020 – Programa Municipal DST/Aids

Telefone: (14) 3811-1125