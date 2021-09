Campanha do Outubro Rosa traz exame de mamografia gratuito para mulheres acima de 40 anos em Botucatu

O tema da Campanha Outubro Rosa de 2021 é “Amor que cabe no peito”. Durante toda a Campanha, as mulheres de Botucatu poderão realizar o exame de mamografia totalmente gratuito, em uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde com a Casa da Mama.

O exame, que já está sendo realizado neste mês de setembro e poderá se estender até novembro, facilitando o acesso das mulheres e respeitando as regras de proteção e prevenção ao Covid-19, pode ser acessado da seguinte forma:

– Mulheres de 40 a 59 anos devem ligar diretamente para a Casa da Mama e agendar o exame; já as mulheres de 60 anos ou mais, devem procurar a Unidade de Saúde mais próxima de sua residência e requisitar a guia de encaminhamento (SADT) com o agendamento do exame.

As mamografias são realizadas na Casa da Mama, de segunda à sexta, das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas, e também aos sábados, das 8 às 12 horas. No dia do exame é necessário levar o RG e o Cartão SUS atualizado.

Durante todo o mês de outubro, todas as Unidades de Saúde de Botucatu desenvolverão ações de prevenção e orientação sobre câncer de mama, sensibilizando a população quanto à necessidade de todas as mulheres com mais de 40 anos realizarem o exame de mamografia anualmente, assim como promoverão ações de saúde da mulher como realização de Papanicolau e orientações sobre saúde sexual e reprodutiva.

Mais informações

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100

Casa da Mama

Rua Quintino Bocaiuva, 612, Centro

Telefone (14) 3813-3779