Campanha de Vacinação contra a Gripe em Botucatu é prorrogada até o dia 30 de junho

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza em Botucatu foi prorrogada. A população pertencente aos grupos prioritários tem até o dia 30 de junho para procurar uma Unidade de Saúde do Município e se imunizar.

A prorrogação da Campanha se deu por conta da baixa procura pela vacinação em todo o país. Em Botucatu, apenas 81% da população se imunizou, quando a meta é de 90%.

Os grupos que tiveram a menor cobertura foram: crianças de 6 meses a 6 anos (38%), gestantes (40%) e puérperas (45%).

“É fundamental que todas as pessoas que neste momento estão nos grupos prioritários, procurem as unidades de saúde e se protejam. A vacina não protege contra o coronavírus, porém previne quadros mais graves da gripe, evitando a probabilidade desse paciente necessitar de um leito hospitalar”, afirmou o Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro.

Os grupos prioritários da Campanha são os seguintes: idosos com mais de 60 anos; profissionais de saúde; profissionais das forças de segurança e salvamento; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade; funcionários do Sistema Prisional; caminhoneiros, profissionais de transporte coletivo (motoristas e cobradores) e portuários; profissionais que atuam nos cemitérios (funcionários das funerárias, neste momento, não estão incluídos); povos indígenas; crianças de seis meses a menores de seis anos de idade; pessoas com deficiência; gestantes e puérperas com até 45 dias após o parto; adultos de 55 a 59 anos de idade; e professores e profissionais das escolas públicas e privadas.

As Unidades de Saúde continuam vacinando de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e a Sala de Vacina Noturna, no Centro de Saúde Escola da Vila dos Lavradores, também continuará funcionando das 18 às 22 horas.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100