Campanha “Bombeiro Sangue Bom” quer incentivar a doação de sangue em Botucatu

O Corpo de Bombeiros iniciou no dia no dia 02 deste mês a tradicional Campanha “BOMBEIRO SANGUE BOM”. Nesta ação os bombeiros paulistas se engajarão para realizar o maior número possível de doações de sangue no período da Campanha, que vai até o dia 30 de setembro.

A iniciativa visa incentivar toda a população a participar da Campanha doando sangue, aumentando assim o número de doações aos Hemonúcleos, que costumeiramente diminuem neste período do ano.

Em Botucatu as pessoas interessadas e voluntárias deverão procurar o Hemocentro da Unesp em Botucatu ou o Posto de Coleta no Hospital Unimed (antigo Hospital Misericórdia), indicando no momento da doação o apoio a Campanha Bombeiro Sangue Bom.

Contamos com a participação e solidariedade voluntária de toda a comunidade.

“Corpo de Bombeiros: Salvar vidas está no nosso sangue”