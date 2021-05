Cadastro no site VacinaJá será obrigatório para a vacinação em massa de Botucatu

A vacinação em massa contra a Covid-19 em Botucatu acontece neste domingo, 16, exclusivamente para moradores de Botucatu, com idade entre 18 e 60 anos.

Para isso, a Prefeitura de Botucatu solicita aos munícipes que realizem o cadastro no site vacinaja.sp.gov.br (clicar no botão “população geral”, inserir o código de segurança e preencher o cadastro). O preenchimento do cadastro é fácil, rápido e irá agilizar todos os procedimentos para a vacinação no domingo.

Os cidadãos que tiverem dificuldade para acessar internet ou até mesmo no preenchimento poderão procurar um dos postos oferecidos pela Prefeitura de Botucatu para fazer o seu cadastro. São eles: subprefeituras (Rubião Junior, Anhumas e Vitoriana), todos os CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), localizados em todas as regiões da Cidade, Biblioteca Municipal, no Espaço Cultural, e Balcão da Cidadania, no prédio da Prefeitura. Estes locais já estão disponíveis para receber os interessados em horário comercial, até sexta-feira, 14.

A vacinação faz parte do projeto de estudo da vacina produzida pelo laboratório Astrazeneca, Universidade de Oxford e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), elaborado pela parceria entre a Prefeitura, Ministério da Saúde, Governo Federal, Unesp, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, e Fundação Gates.