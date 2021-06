Cadastro do VacinaJá Educação para a terceira fase de imunização está aberto

Profissionais que atuam na Educação Básica de todo Estado de São Paulo já podem realizar o cadastro no site VacinaJá Educação para receberem a imunização entre os dias 21 e 31 de julho.

“São Paulo foi o primeiro estado do Brasil a anunciar a vacinação dos profissionais de educação. Isso é importante destacar porque abriu caminho no Brasil inteiro para a vacinação”, afirmou o secretário da Educação Rossieli Soares.

A nova fase deve abranger todos que ainda não foram vacinados e que atuam nas escolas ou em órgãos administrativos, como Secretarias da Educação e Diretorias de Ensino. A primeira fase atingiu os profissionais acima de 47 anos, num total de 350 mil.

No caso da rede estadual, apenas a categoria de terceirizados deverá fazer o cadastro e para os demais profissionais, o QRCode será gerado e enviado ao e-mail informado, automaticamente, quando chegar a data da vacinação, sem necessidade de cadastro prévio.

Para as demais redes – municipal, federal e particular -, o cadastro é obrigatório. No cadastro, os profissionais devem informar o número do CPF, nome completo e e-mail. Em seguida, receberão um link no e-mail indicado e será necessário validá-lo para dar continuidade ao cadastro. É importante verificar se o e-mail não foi deslocado para a caixa de spam.

No passo seguinte, o profissional deve confirmar os dados pessoais e apontar nome da escola, rede de ensino, município, cargo ocupado e anexar o último holerite.

Na sequência, o cadastro passará por um processo de análise e, se validado, o profissional receberá em seu e-mail o comprovante VacinaJá Educação, este documento terá um QRCode para verificação de autenticidade. O sistema para validação será aberto amanhã (2) às 8h para as escolas.

Comorbidades

Ainda é indicado que os profissionais da Educação que possuem comorbidades se vacinem dentro deste grupo, uma vez que esta imunização já está ocorrendo. Confira mais sobre o calendário geral de vacinação do Estado no site geral do VacinaJá (https://vacinaja.sp.gov.br/).

Comprovante deve ser apresentado

No momento da vacinação, o profissional da educação deverá apresentar o comprovante VacinaJá Educação, RG e CPF para conferência dos dados pelo profissional de saúde. Caso o usuário não apresente o comprovante ele não poderá ser imunizado como profissional da educação.

O cadastro é o primeiro passo para imunização, porém, não significa o agendamento. A aplicação das doses ocorrerá em parceria com as Prefeituras, por meios das Secretarias de Saúde. Depois da confirmação do cadastro, o profissional deve ficar atento às regras do município em que atua para se informar sobre datas e postos de vacinação.