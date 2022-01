Botucatu vai estruturar postos de saúde para atendimento e testagem de Covid-19, após alta de casos

Objetivo é combater a Covid-19 depois do aumentos de casos e a chegada da variante Ômicron

Botucatu vai aumentar a estrutura de saúde visando combater a Covid-19 em um momento de aumento da transmissão com a chegada da variante Ômicron. A informação foi dada pelo Prefeito de Botucatu Mário Pardini nesta quinta-feira, 06, durante entrevista à Rádio Criativa FM.

Uma reunião deve definir a readequação do sistema de Saúde do município, colocando as Unidades de Saúde como pontos estratégico de testagem e atendimento.

Todas as Unidades Básicas de Saúde vão se transformar em unidades avançadas de síndrome gripal, com testagens em algumas delas. Essa ação deve ajudar as unidades de emergências, que são os prontos-socorros do município.

“Vamos nos preparar desse jeito, redimensionando equipes, ampliando o quadro de funcionários. Estamos contratando para ampliar o quadro na central coronavírus e também os médicos e atendimento domiciliar dos casos com pessoas de dificuldade de mobilidade. Vamos aumentar a estrutura nos quadros de coleta. É isso que a gente vai fazer, será uma pancada no sistema de saúde. A ômicron é diferente das outras cepas, a transmissão é elevadíssima, muito parecida com sarampo”, disse Pardini na entrevista.

Botucatu neste momento tem três moradores internados com COVID, sendo 2 pessoas em enfermaria e uma na UTI. O município registrou mais 25 casos positivos nesta quarta-feira, 05.

Já são 144 pessoas em quarentena obrigatória de pessoas que tiveram o resultado positivo. A alta de casos pode estar associada à circulação da variante Ômicron na cidade, além das festividades de final de ano, onde muitas pessoas se reuniram em aglomerações.

Veja os números na tabela abaixo.

