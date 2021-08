Botucatu vacinou pouco mais de 4 mil pessoas contra a Covid neste sábado

Botucatu vacinou 4,2 mil pessoas neste sábado, dia 08. A informação foi passada através de um boletim fornecido pela Prefeitura de Botucatu após o fim da ação.

Botucatu viveu hoje mais um dia de imunização em massa, desta vez para a aplicação da segunda dose da vacina Oxford/AstraZeneca contra o coronavírus para aqueles imunizados em 22 de maio ou que não conseguiram tomar no último domingo, 08. A ação faz parte de um estudo de efetividade.

Eram esperadas 7,5 mil pessoas nos Ginásios Paralímpico e Heróis do Araguaia. No entanto, de acordo com números oficiais, 4.284 mil compareceram.

No dia 08 passado, um total de 62 mil pessoas tomaram a dose e 2,5 mil durante a semana. Mais de 2 mil estudantes da Unesp também foram imunizados. Com os vacinados de hoje, são pouco mais de 70 mil pessoas imunizadas com a segunda dose.

A vacinação deverá se estender pelas próximas semanas para pessoas que foram imunizadas mais tarde na primeira dose. Moradores de outras cidades, mas que trabalham regularmente em Botucatu também irão receber a segunda dose.

A imunização faz parte do projeto do estudo da vacina produzida pelo laboratório Astrazeneca, Universidade de Oxford e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), elaborado pela parceria entre a Prefeitura, Ministério da Saúde, Governo Federal, Unesp, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, e Fundação Gates.

Todo o processo de cadastro e vacinação em Botucatu terá o acompanhamento e auditoria realizadas pelas Forças de Segurança do Município (Guarda Civil Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar), OAB Botucatu, Justiça Eleitoral, Ministério Público e Tribunal de Justiça de São Paulo.

