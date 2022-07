Botucatu vacinou mais de 5 mil pessoas com doses de reforço contra a Covid-19 em uma semana

Desde a última segunda-feira, 11, vacina está liberada para toda a população acima dos 18 anos.

Está liberada desde segunda-feira, 11 de julho, a vacinação com a segunda dose de reforço (4ª dose) contra a Covid-19 para toda a população botucatuense acima dos 18 anos. Nesta primeira semana de ação para a população em geral, 6.111 doses da vacina foram aplicadas, sendo mais de 5.222 foram da segunda dose de reforço.

A dose de reforço tem como objetivo manter a imunização coletiva da população botucatuense alta, uma vez que estudos científicos comprovam que a taxa de imunização tende a cair com o passar dos meses. A vacinação massiva também contribui para que Botucatu continue tendo apenas casos leves da doença.

Nesta semana, todas as unidades de saúde, incluindo a Sala de Vacina Noturna, continuarão abertas para vacinar a população. As unidades funcionam de segunda a sexta-feira das 8 às 16h30 e a Sala de Vacina Noturna, no Centro de Saúde Escola da Vila dos Lavradores, das 18 às 21h30.

Para se vacinar, a pessoa deve procurar uma unidade de saúde portando documento de identificação com foto, ter tomado a terceira dose há mais de 4 meses e não ter contraído Covid-19 há 30 dias.

Serviço:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07 – Vila dos Lavradores

Telefone: 3811-1100

