Botucatu vacinou apenas 31% das crianças contra a Pólio

A Secretaria Municipal de Saúde está vacinando crianças de 1 a 4 anos contra a poliomielite e realizando a atualização da carteirinha de vacinação de crianças e adolescentes até 15 anos, com a multivacinação.



Apesar das ações, como a abertura das unidades no Dia D e a vacinação disponível em todas as unidade e Sala de Vacinação Noturna, a meta de imunizar 95% do público alvo está distante. Contra a pólio, apenas 31,2% das crianças receberam a vacina.



Até agora, a vacinação de crianças tem ocorrido de forma voluntária, quando os pais e responsáveis levam as crianças até as unidades para se imunizar. A Secretaria de Saúde lembra que as crianças são incapazes de irem sozinhas até a unidade de saúde e ressalta que é de responsabilidade dos pais garantir que a carteirinha de vacinação esteja atualizada para a prevenção de doenças graves, como a poliomielite.



Além da vacinação voluntária, a Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, escolas particulares e Diretoria Regional de Ensino, fará o levantamento de faltantes na campanha. Os pais de alunos serão comunicados sobre a necessidade de encaminharem seus filhos para atualização das carteiras de vacina.



Sobre a pólio

A poliomielite é uma doença contagiosa aguda causada por um vírus que pode provocar paralisias irreversíveis e fatais. A vacinação é a principal forma de prevenção. A vacina é administrada de forma oral em crianças de 1 a 4 anos.



Como e onde se vacinar



Para se vacinar, as crianças devem ir a uma unidade de saúde acompanhadas dos pais ou responsáveis, portando documento de identificação e carteirinha de vacinação.



As unidades de saúde funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, e a Sala de Vacinação Noturna funciona de segunda a sexta-feira, das 18 às 21h30.



Crianças com quadros gripais ou diarreia devem aguardar 30 após o fim dos sintomas para se vacinar. A Campanha de Vacinação contra a Polio e Multivacinação termina no dia 9 de setembro.



Serviço:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07 – Vila dos Lavradores

Telefone: 3811-1100



Sala de Vacinação Noturna – Centro de Saúde Escola da Vila dos Lavradores

R. Dr. Gáspar Ricardo, 181 – Vila dos Lavradores

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 18 às 21h30

