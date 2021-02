Botucatu vacinou 78% dos idosos com mais de 90 anos, diz prefeitura

Segundo documento da Advocacia-Geral da União (AGU) enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) na quarta-feira (17), o governo federal informou que já vacinou todos os idosos com mais de 90 anos do país e 4,8 milhões dos profissionais de saúde, o equivalente a 73% do total.

Contudo, de acordo com prefeitura, a totalidade de cobertura em Botucatu só foi alcançada no grupo de pessoas com mais de 18 anos, com deficiência e abrigadas em residências inclusivas – 86 vacinados (100%) –, e na faixa de idosos de 85 a 89 anos, com 1.150 pessoas (100,52%).