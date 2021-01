Botucatu vacinará primeiro idosos em instituições de longa permanência e profissionais de saúde

Preparada: Botucatu já conta com os insumos para aplicação

A vacinação contra o coronavírus está causando muita expectativa na população em geral, embora não tenha um dia específico para início das aplicações. A data depende de aprovação da Anvisa para uso emergencial das vacinas do Instituto Butantan e da Astrazeneca, sendo que Botucatu estará dentro dos cronogramas estadual e nacional.

Segundo Prefeitos de 130 cidades que participaram nesta quinta-feira, 14, com o ministro Eduardo Pazuello, a vacinação contra a Covid-19 deve começar em todo o país na quarta-feira da semana que vem, dia 20.

Botucatu já conta com aproximadamente 100 mil agulhas e seringas, ou seja, está preparada para a primeira fase da vacinação.

Vale destacar, que além dos insumos, a cidade conta com refrigeradores para armazenar as vacinas. Isso pode servir caso o município receba doses de outros laboratórios, com da Astrazeneca, que necessita de uma temperatura média de -70 graus.

“Posso afirmar que a cidade começa a vacinar na mesma hora que chegar o imunizante. Vamos fazer nossa parte aqui, primeiro idosos institucionalizados em Instituições de Longa Permanência e profissionais de saúde”, disse ao Acontece Botucatu o Prefeito Mário Pardini.

A expectativa é que esse grupo reúna 20 mil pessoas em Botucatu. Os locais de vacinação serão as unidades básicas de saúde.