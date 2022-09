Botucatu vacinará crianças contra a pólio durante festas infantis no final de semana

Estratégia é aproveitar atividade extra em unidades escolares para ampliar a imunização

As Secretarias de Saúde e Educação realizarão neste sábado, 17, uma ação conjunta para vacinar contra a pólio crianças entre 1 e menores de 5 anos durante as festinhas em comemoração a primavera.



As escolas e creches estão realizando festinhas ao longo do mês de setembro para celebrar a nova estação do ano e, aproveitando este momento de interação com a comunidade, as equipes das unidades de saúde disponibilizarão a vacinação às crianças.



Neste sábado, 17, a ação será nas seguintes unidades escolares: São Lúcio, Angelino de Oliveira, Elza Judite, Antenor Serra e João Paulo II. Os pais e responsáveis foram informados da ação e deve levar a carteirinha de vacinação da criança no dia do evento.



A vacinação durante as festas escolares é uma estratégia para aumentar a imunização contra a polio. Botucatu vacinou apenas 40% do público alvo da campanha, número abaixo da meta estipulada pelo Ministério da Saúde, que é de 95%.



A poliomielite é uma doença transmitida por um vírus que causa a paralisia infantil. A doença não tem cura e deixa sequelas permanentes e irreversíveis.



Além das ações específicas, os pais podem levar seus filhos vacinarem nas unidades de saúde, que funcionam de segunda a sexta-feira das 7h30 às 16h30. Botucatu também conta com uma sala de vacinação noturna, funcionando de segunda a sexta-feira, das 18 às 21h30.

Compartilhe esta notícia