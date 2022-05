Botucatu ultrapassa a marca de 1900 novos casos de Covid em uma semana, aponta boletim da Prefeitura

O boletim Coronavírus da Prefeitura trouxe neste domingo, dia 29, o fechamento da chamada semana epidemiológica em Botucatu. A estatística registra mais um aumento significativo no número de novos casos no município durante a semana que passou.

O relatório aponta 1904 novos casos em Botucatu, sendo que na última semana foram 1203 registros feitos. Essa é a oitava semana consecutiva de alta em novos casos reportados e a terceira com mais de mil.

Subiu também o número de pessoas internadas. São agora 12 pacientes, todas no Hospital das Clínicas. Dessas, apenas uma está em UTI.

O aumento de casos também tem ligação com o alto número de testes. Em Botucatu todas as unidades de saúde realizando o procedimento. Muitas pessoas que testaram positivo no início da semana passada já deixaram também o período de quarentena.

Neste momento aproximadamente 1500 pessoas se recuperam da Covid em casa, com sintomas leves ou assintomáticos. As mortes no município se concentram entre os idosos, de acordo com informações da Prefeitura.

Compartilhe esta notícia