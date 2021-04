Botucatu teve redução de 20% em novos casos de covid nas últimas semanas, diz Prefeitura

A Prefeitura de Botucatu divulgou neste sábado, 03, em seu boletim coronavírus uma diminuição de número de casos no município durante a últimas semanas.

De acordo com dados da Secretária de Saúde, o número de novos casos em Botucatu são os seguintes:

14/03 – Semana apontava 564 novos casos

21/03 – Semana apontava 533 novos casos

28/03 – Semana aponta 449 novos casos

Segundo os números da Prefeitura de Botucatu, houve uma queda de 20% nas duas últimas semanas no ciclo de transmissão do vírus. Foram 564 novos casos antes das primeiras medidas restritivas, ou seja, o Lockdown e 449 no fechamento da última semana.

Como comparativo, conforme os gráficos mais abaixo divulgados pela Prefeitura, houve um aumento de 7% na média estadual. Esses dados também começam no dia 14/03 e terminam no dia 28/03.

Hoje Botucatu conta com 10.284 casos desde o início da pandemia e 158 mortes, visto que hoje não houve registro de óbitos. São 9633 recuperados e 417 em quarentena.

Veja as informações no boletim coronavírus