Botucatu teve 53 mortes por covid no mês de março, o mais letal da pandemia

A cidade de Botucatu seguiu uma tendência no país e no estado e SP e fechou o mês de março com os piores índices possíveis na pandemia do novo coronavírus. Segundo divulgou o Secretário Municipal de Saúde André Spadaro na noite desta sexta-feira, 01, o município teve 53 óbitos por covid de 01 a 31/03.

Para se ter uma ideia, em todo o ano de 2020 foram 58 mortes. Em janeiro foram 21 óbitos e em fevereiro 24 pessoas perderam a vida por complicações da doença, segundo a Secretaria de Saúde.

O Estado de São Paulo encerra março com o recorde de óbitos e casos por COVID-19 registrados no mês, em toda a pandemia. Entre os dias 1º e 31, foram 15.159 novas mortes e 428.221 casos.

Em todo país 66.868 brasileiros perderam a vida em decorrência da pandemia da Covid-19. O número representa o dobro do total de julho de 2020, que era, até então, o pior mês da doença no Brasil, com 32.912 mortes. Os dados são das Secretarias Estaduais de Saúde e foram apurados pelo consórcio de veículos de imprensa.

Em Botucatu, são 156 óbitos desde o início na pandemia. A cidade já ultrapassou os 10 mil casos desde março de 2020 e atualmente tem 465 pessoas em quarentena.

Veja abaixo mais um boletim coronavírus