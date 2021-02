Botucatu terá vacinação para idosos entre 80 e 84 anos no sábado, 27

Ação em Botucatu será em drive-thru

Botucatu avança na imunização contra a Covid-19. O Município receberá nesta sexta-feira, 26, mais doses da vacina de Oxford Astrazeneca para imunizar idosos entre 80 e 84 anos e profissionais de saúde acima dos 60 anos.

Esta fase da vacinação será feita em duas etapas. A primeira será voltada exclusivamente para idosos entre 80 e 84 anos. No sábado, 27, será realizado um drive-thru no Largo da Catedral das 8 às 13 horas.

A Secretaria de Saúde orienta que aqueles que desejarem se vacinar, devem portar um documento oficial com foto e CPF. Também é orientado que os veículos cheguem com os vidros abertos e que os condutores sigam estritamente as orientações dos profissionais de saúde. Não é recomendado que pessoas se dirijam ao drive na Catedral a pé, para evitar aglomerações e acidentes.

Ônibus, peruas, vans e outros veículos que se diferenciem de veículos de passeio não terão passagem permitida.

Esta ação é exclusiva para idosos entre 80 e 84 anos que ainda não tomaram a vacina contra o Coronavírus. Idosos com 90 anos ou mais, já imunizados com a primeira dose da Coronavac, não devem tomar esta vacina por se tratar de um imunizante de laboratório diferente, com orientações e indicações distintas.

A segunda dose de Coronavac para quem tem 90 anos ou mais deverá ocorrer no final da próxima semana, dentro do prazo de 28 dias entre as doses, conforme recomendação do fabricante.

“É importante destacar que esta ação é apenas para primeira dose da vacina para idosos de 80 a 84 anos. Quanto a segunda dose de Coronavac para idosos de 90 anos ou mais, as vacinas devem chegar na próxima semana, quando faremos uma ação de imunização específica para este grupo. Portanto, idosos já vacinados com a primeira dose, não devem comparecer no drive-thru deste final de semana”, explicou André Spadaro, Secretário de Saúde.

Idosos que não comparecerem ao drive-thru no sábado, 27, devem procurar as Unidades de Saúde do Município a partir de segunda-feira, 01 de março, a partir das 14 horas.

Também na segunda-feira, 01 de março, a partir das 14 horas, começará a vacinação de profissionais de saúde acima dos 60 anos. Estes poderão procurar a Unidade de Saúde mais próxima de casa para imunização, portando documento original com foto, CPF e Carteira de identidade de conselho de classe ativa (ex: CRM, COREN, CREFITO, etc). Trabalhadores gerais da área da saúde, como recepcionista, segurança e faxineiros, devem levar documento original com foto, RG e documento que comprove a função e vínculo com empresa da área da saúde, como carteira de trabalho, holerite ou crachá de identificação.

Conforme orientação do Documento Técnico da Campanha de Vacinação Contra a Covid-19 do Governo do Estado de São Paulo, são considerados profissionais da saúde aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais. Confira a lista:

– Profissionais da saúde: médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares;

– Trabalhadores de apoio: recepcionistas, seguranças, trabalhadores de limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros;

– Profissionais que atuam em cuidados domiciliares: cuidadores de idosos, doulas/parteiras. Para cuidadores é necessário que o profissional apresente a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO sob o código 5162;

– Funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07 – Vila dos Lavradores

Telefone: 3811-1100