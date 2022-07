Botucatu terá postos itinerantes para vacinação de Covid neste sábado, 16

A Secretaria Municipal de Saúde fará uma ação especial neste sábado, 16, para vacinar pessoas acima dos 18 anos com a segunda dose de reforço (4ª dose) de Covid-19.



As equipes de Saúde farão a imunização em cinco pontos:



– Praça do Bosque, das 9 às 16 horas;

– Shopping Park Botucatu, das 14 às 21 horas;

– Espaço Saúde “Dra. Cecília Magaldi” (Av. Santana, 323 – Centro) das 8 às 13 horas;

– Centro de Saúde Escola – Vila dos Lavradores, das 8 às 13 horas;

– Praça Isabel Arruda, das 9 às 16 horas.



A imunização de reforço é importante para garantir a proteção coletiva da população, já que a Cidade recebeu a terceira dose da vacina no final do ano passado e a resposta imune tende a cair com o passar dos meses.



Nesta semana, quase 6.500 pessoas tomaram a segunda dose de reforço contra a Covid-19, sendo que 1.234 pertencem ao grupo entre 18 e 29 anos. Só nesta faixa etária, Botucatu tem uma população estimada de aproximadamente 24 mil pessoas.



“Precisamos vacinar ao máximo nossa população acima dos 18 anos para garantir a imunidade coletiva da população. Por isso, pedimos que todos procurem as unidades, ou os postos de vacina itinerante, e se imunizem. Só assim vamos manter os casos leves de coronavírus”, destacou Valéria Manduca, Secretária de Saúde.



Podem se vacinar no sábado, 16, pessoas acima dos 18 anos que tenham tomado a terceira dose de reforço há mais de 4 meses e que não tenham contraído Covid-19 nos últimos 30 dias.



Para receber a dose da vacina, é necessário apresentar documento de identidade com foto. Também podem aproveitar a ação e atualizar o esquema vacinal contra a Covid-19, pessoas que estejam com doses atrasadas.



Informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07 – Vila dos Lavradores

Telefone: 3811-1100

