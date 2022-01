Botucatu terá postos de saúde abertos para atendimento contra covid-19 neste fim de semana

Neste sábado, 29, e domingo, 30, Unidades de Saúde de Botucatu abrirão as portas para o atendimento de pessoas com síndrome gripal ou possíveis sintomas de Covid-19.

No sábado, as Unidades da Vila dos Lavradores, Santa Elisa, Real Park, Cohab IV, Marajoara e Comerciários funcionarão das 09 às 16 horas, com o atendimento e também realizando a testagem rápida de antígeno. O Hospital do Bairro, na Vila dos Lavradores, também fará estes atendimentos e testagem.

Já no domingo, abrirão para o público a Unidade de Saúde da Cecap, o CSI, na Boa Vista, e também o Hospital do Bairro.

Todos os cidadãos de Botucatu que porventura apresentarem sintomas característicos de Covid-19, como tosse, coriza, gripe, dor de cabeça, diarreia, febre, entre outros, devem procurar primeiramente uma dessas Unidades de Saúde, a fim de que os prontos socorros da Cidade recebam apenas casos graves, desafogando assim o atendimento.

Excepcionalmente neste sábado, 29, e domingo, 30, essas Unidades não farão a aplicação de vacinas.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100

