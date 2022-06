Botucatu terá mutirão de castração gratuita de cães

A Prefeitura de Botucatu realizará um mutirão de castração gratuita para cães, nos dias 24, 25 e 26 de junho no Complexo Esportivo Heróis do Araguaia, no Jardim Iolanda.

Poderão ser castrados cães com no mínimo 5 meses e no máximo 7 anos.

Os interessados em castrar seus cães devem fazer o cadastro via mensagem de whatsapp pelo número (14) 98825-7729. Caso já tenha feito cadastro nesse número, não há necessidade de fazer novamente. Este número não atende ligações, somente mensagens de Whatsapp.



Mais informações

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07 – Vila dos Lavradores

Telefone: 3811-1100

Complexo Esportivo Heróis do Araguaia

Rua Lourenço Castanho s/n, Jardim Iolanda

Telefone: (14) 3811-1509

