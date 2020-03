Botucatu terá mamografia de graça para celebrar Dia Internacional das Mulheres

Neste sábado, 07, véspera do Dia Internacional das Mulheres, a Casa da Mama, em parceria com a Prefeitura de Botucatu, abrirá as portas para mulheres acima dos 40 anos que não fizeram mamografia nos últimos 12 meses, para fazer o exame de graça.

Os exames podem ser feitos das 8 às 12 horas, sem necessidade de agendamento. A paciente deve apenas ir até a Casa da Mama levando documento com foto e carteirinha atualizada do SUS. Serão autorizados exames apenas a mulheres de Botucatu, com a necessidade de comprovação de residencial.

A Casa da Mama oferece mensalmente 700 mamografias gratuitas para pacientes da rede pública, por meio de uma licitação realizada pela Prefeitura. O diferencial de Botucatu é que podem fazer o exame mulheres acima dos 40 anos, enquanto o Ministério da Saúde preconiza que a mamografia seja realizada a partir dos 50 anos.

Durante o ano, as mulheres podem solicitar o exame em uma unidade de saúde e agendar o procedimento. Todo o processo é gratuito.

Serviço:

Casa da Mama

Rua Doutor Costa Leite, 1.190 – Vila Padovan

Telefone: (14) 3813-3779