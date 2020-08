Botucatu terá drive-thru de vacinação contra a gripe e o sarampo neste sábado, 15

Arquivo Acontece Botucatu

A Secretaria Municipal de Saúde realizará nesta sábado, 15, mais uma etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, no formato drive-thru.

Um posto de vacinação será montado no Largo da Catedral e funcionará das 8 às 13 horas.

A campanha vacinará todos os interessados maiores de 2 anos de idade, incluindo os pertencentes aos grupos prioritários. São eles:

Idosos com mais de 60 anos; profissionais de saúde; profissionais das forças de segurança e salvamento; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade; funcionários do Sistema Prisional; caminhoneiros, profissionais de transporte coletivo (motoristas e cobradores) e portuários; profissionais que atuam nos cemitérios (funcionários das funerárias, neste momento, não estão incluídos); povos indígenas; crianças de seis meses a menores de seis anos de idade; pessoas com deficiência; gestantes e puérperas com até 45 dias após o parto; adultos de 55 a 59 anos de idade; e professores e profissionais das escolas públicas e privadas.

“O formato de drive-thru busca aumentar esse índice de imunização dos grupos prioritários, mas sempre considerando a necessidade de se manter o isolamento social recomendado contra o coronavírus. Já tivemos sucesso nas outras vezes que fizemos a vacinação neste formato e creio que dessa vez não será diferente”, afirma André Spadaro, Secretário Municipal de Saúde.

Outra vacina a ser disponibilizada pela Saúde será a contra o Sarampo. Todos os adultos de 30 a 49 poderão receber a imunização.

Aqueles que desejarem ser vacinados devem portar um documento com foto no momento do atendimento, para identificação e comprovação da idade.

A Secretaria de Saúde orienta que os veículos cheguem com os vidros abertos e que os condutores sigam estritamente as orientações dos profissionais de saúde. Não é recomendado que pessoas se dirijam ao drive na Catedral a pé, para evitar aglomerações e acidentes.

Ônibus, peruas, vans e outros veículos que se diferenciem de veículos de passeio não terão passagem permitida.

A Secretaria de Saúde reitera que as vacinas não protegem contra o coronavírus. A da Influenza, porém, previne quadros mais graves de gripe, evitando a probabilidade desse paciente necessitar de um leito hospitalar.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 7, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100