Botucatu terá ‘Dia D’ de vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação no sábado, 20

No dia 20 de agosto, um sábado, o Ministério da Saúde promoverá o Dia D de Vacinação contra a Polio e a Multivacinação. Neste dia, todas as unidades de saúde em Botucatu estarão abertas das 8 às 17 horas.

A Campanha contra a Polio vai imunizar crianças de 1 a 4 anos. A poliomielite é uma doença contagiosa aguda causada por um vírus que pode provocar paralisias irreversíveis e fatais. A vacinação é a principal forma de prevenção. A vacina é administrada de forma oral e o objetivo da Secretaria de Saúde é vacinar 95% do público alvo.

Já e a Multivacinação irá atualizar as cadernetas de vacina de crianças e adolescentes entre 1 e 14 anos, de acordo com calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Estão disponíveis as seguintes vacinas:

– BCG

– Hepatite A

– Hepatite B

– Penta (DTP/Hib/Hep. B)

– Pneumocócica 10 valente

– Vacina Inativada Poliomielite (VIP)

– Vacina Oral Poliomielite (VOP)

– Vacina Rotavírus Humano (VRH)

– Meningocócica C (conjugada)

– Febre amarela

– Tríplice viral

– Tetraviral

– DTP (tríplice bacteriana)

– Varicela

– HPV quadrivalente

– dT (dupla adulto)

– dTpa (DTP adulto)

– Menigocócica ACWY

Para vacinar, as crianças e adolescentes devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis e portar o documento de identificação e carteira de vacinação. Pessoas com quadros febris ou diarreias devem aguardar o fim de sintomas para se imunizar.

Unidades vacinando

Todas as unidades de saúde de Botucatu já estão realizando a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação.

Os pais devem levar seus filhos nas unidades de saúde de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, ou na Sala de Vacina Noturna, no Centro de Saúde Escola da Vila dos Lavradores, das 18 às 21h30.

Informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07 – Vila dos Lavradores

Telefone: 3811-1100

