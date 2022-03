Botucatu terá curso de Reiki em abril; saiba como participar

Imagem do br.depositphotos.com

Será realizado em Botucatu entre os dias 22 e 24 de abril o curso de Reiki, técnica de harmonização e cura através da imposição das mãos e que utiliza a energia cósmica universal. Serão oferecidos três níveis de treinamento. O Reiki é hoje reconhecido e considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como “Terapia Integrativa/Complementar”.

O curso será ministrado pelo Doutor Antônio Francisco Godinho, praticante da técnica há 35 anos. “O Reiki está sendo recomendado para utilização em clínicas e hospitais, em praticamente todo tipo de problema de saúde humana e inclusive, para utilização na saúde de animais e plantas. Conforme a portaria SUS 145/2017, o tratamento com Reiki figura na tabela do SUS na categoria de ações de promoção e prevenção em saúde”, disse ele ao Acontece Botucatu.

“É uma técnica capaz de restabelecer o equilíbrio físico, mental e emocional. O Reiki é destinado a qualquer pessoa que tenha interesse em auto-conhecimento e em processos biológicos de cura e auto-cura através da energia. É também destinado aos que desejam aprender, crescer e evoluir através de doação amorosa”, completou.

“O curso de Reiki é para você que está aberto a obter o equilíbrio da sua saúde com a ajuda de um dos tratamentos bio-energéticos mais antigos que se conhece, o Reiki. Para você que quer reequilibrar sua energia física, mental e emocional, tem interesse em curar-se a em si mesmo, amigos e familiares (você não precisa ser ou querer se tornar um terapeuta para ser Reikiano). Que tem interesse em aplicar clinicamente o Reiki ou quer despertar, se tornar consciente e se reconectar à uma nova realidade consciencial”, finalizou Godinho.

O ministrante

Além de ministrante do Reiki, Godinho é Biólogo e trabalha como Pesquisador, no Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX), do Instituto de Biociências da UNESP de Botucatu. Também é praticante de outras modalidades de “cura por energia”.

Serviço:

Período do curso: abril/2022 – dia 22 (6ª.feira) das 19:00 – 22:30 hs; dia 23 (sábado) das 8:00 – 18:00 hs; dia 24

(domingo) das 8:00 – 18:00 hs.

(Será combinado com os participantes de passarem o horário de almoço do sábado e do domingo, no local do curso).

Local: A ser comunicado, de acordo com o número de participantes.

Número de participantes: mínimo de 5 e máximo de 12 pessoas.

Inscrições: deve ser feita até o dia 18 de abril

Serão fornecidos certificados a cada aluno após a finalização do curso, no último dia.

Idade mínima para a participação: 15 anos (casos excepcionais podem ser estudados).

Para fazer os níveis II e/ou III, é necessário apresentação do certificado do nível anterior, no ato da inscrição, sendo

que este certificado precisa ser aprovado pelo ministrante do curso.

Não serão aceitas inscrições para “reciclagem”.

Mais informações sobre o curso, valor e forma de pagamento: pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone: (14) 99795 2475.

Compartilhe esta notícia