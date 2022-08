Botucatu terá ação para prevenção de doenças vasculares no sábado, 27

Atendimento gratuito será no Shopping Botucatu e ocorrerá em parceria com Faculdade de Medicina da Unesp

No próximo sábado, 27, das 10 às 15 horas, ocorrerá uma ação de cidadania promovida pela Disciplina de Cirurgia Vascular – UNESP, com apoio da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular – Regional São Paulo (SBACV-SP), da Secretaria de Saude da Prefeitura de Botucatu e da O.S.S Pirangi, com o intuito de prestar serviço gratuito à população da cidade, por meio do atendimento individual, com informações a respeito das doenças, formas de prevenção e tratamento.



Os médicos e equipe de enfermagem farão uma triagem e orientarão o público quanto aos sinais e sintomas do aneurisma de aorta e da aterosclerose carotídea, na intenção de que todos fiquem atentos quanto aos perigos de alguns comportamentos de risco e as devidas precauções a serem tomadas.



Também será realizado o exame ultrassonográfico de triagem, com intuito de identificar a presença das doenças e em caso positivo, encaminhar para seguimento no HC-UNESP. Cartilhas com orientações serão distribuídas aos visitantes. A ação tem a missão de proporcionar, gratuitamente, triagem voltada para essas patologias vasculares na população com maior risco para desenvolvimento das doenças em foco, e orientar sobre formas de prevenção e tratamento dessas enfermidades circulatórias.



O evento que conta com a contribuição de cirurgiões vasculares, residentes da especialidade, acadêmicos e equipe de enfermagem e possui a chancela da SBACV-SP, é uma ótima oportunidade para prestação de serviço público, ainda auxilia para informar a população a respeito de doenças específicas que o angiologista e o cirurgião vascular tratam, e por que especialistas da área devem necessariamente ser escolhidos para o seu tratamento.





Serviço:

Data: 27 de agosto de 2022

Horário: Das 10 às 15 horas

Local: Shopping de Botucatu Endereço: Avenida Marginal Duzentos, 1050 – Vila Real, Botucatu

