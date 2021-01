Botucatu tem três mortes por covid no mesmo dia e total chega a 75, diz boletim

Botucatu registrou três mortes morte por coronavírus nesta quarta-feira, 27. Foi a informação dada pelo Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro, durante boletim coronavírus.

De acordo com os documentos oficiais, são dois homens, de 69 e 46 anos respectivamente, que estavam na UTI do HC e uma mulher, de 39 anos, que estava na Unimed Botucatu.

Assim, Botucatu soma 75 óbitos desde o início da pandemia. Segundo os números oficiais, são 17 pessoas que faleceram somente neste primeiro mês do ano.

Hoje a cidade rompeu a barreira dos 6 mil casos de covid, sendo 6029 desde o início da pandemia. Neste momento são 5368 recuperados.

Em nota, o Hospital das Clínicas divulgou hoje que atingiu novamente 100% de ocupação de leitos UTI/Covid. São 30 leitos ocupados, sendo 13 com pacientes de Botucatu. Na Unimed são 7 leitos ocupados de um total de 10 disponíveis.

Veja o vídeo do boletim coronavírus com as informações