Botucatu tem queda semanal de 22% em novos casos de Covid, diz boletim

O boletim Coronavírus trouxe neste sábado, dia 05, o fechamento da chamada semana epidemiológica em Botucatu. A estatística registra uma queda no número de novos casos no município.

O relatório aponta 2418 novos casos em Botucatu. Na última semana foram 3104, o que significa uma queda de 22% na transmissão, de acordo com a divulgação da Prefeitura.

A redução ocorre após 4 semanas de uma escalada crescente de casos no município. A variante ômicron é a responsável por recordes seguidos na transmissão do vírus, assim como ocorreu em todo o mundo.

A nova variante causou hospitalizações e mortes em Botucatu (4 em um mês), porém, em uma escala muito menor do que ao pico registrado em junho de 2021, antes dos efeitos da vacinação em massa.

As hospitalizações e óbitos no município se concentram entre os idosos, de acordo com informações da Prefeitura. Para tanto, haverá neste domingo, dia 06, aplicação da 4ª dose para as pessoas acima de 70 anos, recomendada pelo Ministério da Saúde (relembre aqui )

Na última terça-feira, 02, durante o boletim coronavírus, o Secretário de Saúde André Spadaro, comentou sobre uma provável queda de casos e internações.

“Hoje temos fortes indícios de que o município de Botucatu pode ter atingido o pico da transmissão dessa onda por ômicron”, disso Spadaro em parte do boletim.

Veja tabela abaixo com os números de hoje

Compartilhe esta notícia