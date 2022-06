Botucatu tem queda de 60% no número de novos casos de Covid, aponta boletim

O boletim Coronavírus trouxe neste sábado, dia 18, o fechamento da chamada semana epidemiológica em Botucatu. A estatística registra queda no número de novos casos no município.

O relatório aponta 827 novos casos em Botucatu, sendo que na última semana foram 1642 registros feitos. Ou seja, segundo o boletim de hoje, houve uma queda de aproximadamente 50% na transmissão.

Se houver a comparação com o pico da transmissão em 04 de junho, quando foram reportados 2005 casos, temos 60% de redução na transmissão da doença no município no mês de junho.

As hospitalizações e óbitos no município se concentram entre os idosos, de acordo com informações da Prefeitura. Até esta sexta-feira, dia 17, Botucatu tinha 13 pessoas internadas, sendo 5 pacientes em UTI.

