Botucatu tem queda de 40% em mortes por Covid após vacinação

A queda no número de novos casos de Covid-19 registra em Botucatu (SP) na última semana, que chegou a 86,5% quase dois meses após as ações de vacinação em massa, também teve reflexos nas taxas de internação e no número de mortes.

A cidade faz parte da pesquisa sobre a efetividade da vacina Oxford/AstraZeneca. Mais de 82% da população recebeu a primeira dose de imunizante contra a Covid-19 na cidade, segundo dados do Vacinômetro, não só nas ações em massa que começaram no dia 16 de maio, mas também nas imunizações realizadas anteriormente e vacinação das grávidas e puérperas, que não podem receber doses da vacina Oxford/AstraZeneca.

Depois de um pico de 141 novos casos registrados por dia, entre os dias 6 e 12 de junho, a cidade passou a registrar quedas na média diária de novos casos, chegando a 19 casos por dia na semana de 4 a 10 de julho.

Com isso, as internações e os casos de morte também tiveram redução. Segundo dados da Secretaria de Saúde Municipal, no dia 2 de junho foi registrado um pico com 97 moradores internados e agora, até a semana do dia 9 de julho, há registros de apenas 39 pessoas internadas.

Houve uma queda de 59% nas internações por coronavírus em Botucatu desde o início do mês. Já em comparação com a semana passada, a queda é de 13% em apenas 7 dias.

Quanto às mortes, entre os dias 6 e 12 de junho, a média diária de óbitos era 10 óbitos por dia. Na semana seguinte passou para 8 mortes, chegando a 4 registros entre os dias 20 e 26 de junho, uma queda de 60% em relação a semana de pico. Porém, nas últimas duas semanas, a média diária foi de 6 mortes. No total, a redução média no número de mortes foi de 40%.

A redução nos casos de Covid-19 já era prevista para segunda quinzena de junho pelos pesquisadores. De acordo com o secretário de Saúde de Botucatu, André Spadaro, a queda de mortes também já era uma expectativa para final de junho e início de julho.

Fonte: Portal G1