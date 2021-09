Botucatu tem queda de 26,9% em novos casos de Covid, diz boletim

Semana epidemiológica mostra queda considerável de casos em Botucatu

O boletim Coronavírus trouxe neste sábado, dia 04, o fechamento da chamada semana epidemiológica em Botucatu. A estatística registra uma queda considerável no número de novos casos no município.

O relatório aponta 133 novos casos em Botucatu. Na última semana foram 182, o que significa uma queda de 26,9% na transmissão, com o avanço da segunda dose em todos as faixas etárias. Se a comparação for com semanas anteriores, desde a segunda dose em Botucatu, a redução chega a 38%.

Estabilidade no número de internados

O número de internados segue estável em Botucatu. São quatro unidades em Botucatu que recebem os casos positivos para tratamento (HCFMB, PS Adulto, Hospital do Bairro e Unimed).

Hoje são 21 pessoas de Botucatu internadas com diagnóstico confirmado para o novo coronavírus. No entanto, são apenas 13 casos na UTI do HCFMB.

O boletim de hoje aponta 119 pessoas cumprindo quarentena em casa, ou seja, casos sem gravidade, mostrando um efeito da vacinação que impede formas mais graves da doença.

Quadro geral da COVID-19 em Botucatu

Total de casos – 18.076

Óbitos – 296 (238 somente em 2021)

Recuperados – 17.640

Em quarentena – 119

Pacientes positivos internados – 21

Pacientes em UTI– 13 (10 no HCFMB e 3 na Unimed)

Ocupação de leitos UTI

-O Hospital das Clínicas tem 80%, em um cenário onde recebe pacientes de toda a região e interior do estado.

-Já na Unimed II a situação apresenta agora 15% de ocupação na Terapia Intensiva. Isso significa 3 leitos dos 20 disponíveis na UTI.