Botucatu tem a quarta menor taxa de letalidade de covid-19 do estado, diz governo paulista

Botucatu ocupa a quarta colocação no ranking de menor taxa de letalidade pela Covid-19 entre os municípios com mais de 100 mil habitantes no Estado de São Paulo. Os dados foram divulgados na terça-feira, dia 13, pelo secretário Sstadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, durante coletiva do Governo Estadual no Palácio dos Bandeirantes.

A taxa de Botucatu atualizada com os números da noite desta terça-feira é de 2,13%, com 19 óbitos em um cenário com 890 casos confirmados desde o início da pandemia. Nesse mesmo ranking o município de Bauru está em terceiro, com índice de mortalidade de 2,06%.

Marco Vinholi destacou alguns pontos para essas taxas apresentadas por esses municípios. O atendimento hospitalar é um deles.

“Primeiro, a qualidade no tratamento de saúde; em seguida, a política de testagem para o vírus, que é fundamental para seguir avançando em todo o Estado junto com nosso programa de rastreamento, anunciado na última semana, que possibilitará melhoras na evolução da pandemia. Com essas ações, mantemos o Estado com atendimento pleno na área de saúde e com todas as pessoas em condições de atendimento”, disse Vinholi.

O ranking apresentado é o seguinte:

Araraquara (1,17%)

Taubaté (1, 89%)

Bauru (2,06%)

Botucatu (2,13%)

São Carlos (2,37%)

Presidente Prudente (2.39%)

Bragança Paulista (2,57%)

São José dos Campos (2.73%)

Araçatuba (2,9%)

São José do Rio Preto (2,94%)