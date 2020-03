Botucatu tem primeiro caso de coronavírus confirmado

Botucatu tem seu primeiro caso de coronavírus confirmado de forma oficial. O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira, dia 26, quase madrugada de sexta-feira, pelo Hospital das Clínicas e Prefeitura de Botucatu em boletim extraordinário.

A paciente é uma mulher, de 63 anos, de Botucatu. Ela está internada no Hospital das Clínicas e seu exame foi divulgado como positivo em um teste desenvolvido pelo HCFMB.

Segundo informações passadas pelos órgãos oficiais, ela está internada na UTI em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos. O quadro da paciente evoluiu de forma rápida durante esta quinta-feira até ser confirmado por teste do próprio Hospital.

Esse novo modelo de teste do HCFMB espera certificação do Instituto Adolfo Lutz e deve ser validado em breve. Assim que isso ocorrer, espera-se mais agilidade na divulgação dos casos em Botucatu.

No total são 9 pacientes que ainda estão internados no Hospital suspeitos do covid-19. Segundo o HCFMB, três deles são de Botucatu.

Confira nota do HCFMB

“Frente ao compromisso com a transparência nas informações prestadas, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) comunica que há pouco, foi informado que um teste realizado no HCFMB no dia de hoje, para diagnóstico de COVID-19, teve resultado positivo.

Trata-se de paciente do sexo feminino, por volta de 60 anos, procedente de Botucatu e internada há dois dias com quadro clínico e radiológico compatível com COVID-19. Frente à piora de seu quadro clínico, foi transferida para a UTI do HC, onde encontra-se sob ventilação mecânica.

Embora seja elevadíssima a probabilidade, aguardaremos o resultado do exame enviado ao Instituto Adolfo Lutz para confirmar o diagnóstico de COVID-19 positivo. Contamos com a colaboração de todos”, diz a nota do HCFMB.

Confira vídeo da Prefeitura sobre o caso