Botucatu tem o menor número de internados desde o início da pandemia; apenas um está em UTI

Números que colocam Botucatu em situação de conforto nos itens exigidos pelo Estado

Botucatu atingiu nesta segunda-feira, 15, o patamar mais baixo de pacientes internados desde o início da pandemia do novo coronavírus. Agora são 9 pessoas internadas com suspeita ou confirmação de convi-19.

A informação foi dada pelo Secretário de Saúde, André Spadaro, durante o chamado boletim coronavírus nesta noite. Destes, apenas um paciente está internado em UTI, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu.

O Secretário também disse que a taxa de ocupação de leitos para covid-19 no HCFMB é de 20%. A Prefeitura usa o número de 30 leitos para chegar nessa porcentagem, embora a autarquia ainda esteja com 16, o que significa 37% de ocupação.

Esse número está muito abaixo do que é recomendado pelo estado, de 60%, o que coloca Botucatu em uma situação de muito conforto se comparada ao município de Bauru, sede da regional de Saúde.

André Spadaro também salientou que Botucatu já realizou mais de 3 mil testes na comunidade. A testagem em massa é feita em pessoas com síndromes gripais e parentes ou que estejam próximos dos confirmados.

Os números do boletim também indicam que Botucatu já tem quase 300 pessoas recuperadas da Covid-19. Confira o vídeo do Secretário André Spadaro com o cenário geral e número de casos em Botucatu.