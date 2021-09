Redução de 31,5% no número de novos casos em Botucatu em comparação com a última semana

Botucatu tem o menor número de casos de Covid por semana desde novembro de 2020. A informação veio no Boletim Coronavírus deste sábado, dia 25.

A estatística registra um redução significativa no número de novos casos no município. Foram 111 casos reportados durante a semana, contra 162 novos casos no fechamento da semana epidemiológica há 7 dias.

Trata-se de uma redução de 31,5% na transmissão, de acordo com o gráfico apresentado pelo Secretário de Saúde do município, André Spadaro. O avanço da vacinação para outros públicos (adolescentes e reforço em idosos) é apontado como a causa dessa melhora no quadro.

A última vez que Botucatu teve um número semanal abaixo desse patamar foi há quase 11 meses. No período de 08 a 14 de novembro de 2020 foram 87 casos em uma semana.

Número de internados

Hoje são 16 pessoas de Botucatu internadas com diagnóstico confirmado para o novo coronavírus, contra 17 pacientes da última semana. São 11 casos na UTI, sendo todos no Hospital das Clínicas.

No total são quatro unidades no município que podem receber os casos positivos para tratamento (HCFMB, PS Adulto, Hospital do Bairro e Unimed).

O boletim de hoje aponta 99 pessoas cumprindo quarentena em casa, ou seja, casos sem gravidade, mostrando um efeito da vacinação que impede formas mais graves da doença. Na última semana eram 159 casos.

Quadro geral da COVID-19 em Botucatu

Total de casos – 18.471

Óbitos – 314 (256 somente em 2021)

Recuperados – 18.042

Em quarentena – 99

Pacientes positivos internados – 16

Pacientes em UTI– 11 (11 no HCFMB)

Ocupação de leitos UTI

-O Hospital das Clínicas tem 67% de ocupação, em um cenário onde recebe pacientes de toda a região e interior do estado.

-Já na Unimed II não tem nenhum paciente ocupando a Terapia Intensiva.

Veja o Boletim Coronavírus