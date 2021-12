Botucatu tem o maior número de casos de Covid desde setembro

Botucatu fechou a semana neste sábado, 25, com um aumento de quase 60 casos de Covid em comparação com a semana anterior. O fechamento da chamada semana epidemiológica aponta 90 pessoas que se infectaram.

Trata-se da semana com maior número de casos desde de o registro de 19 de setembro, quando foram reportados 111 novos casos.

O aumento significativo se deve ao surto de Covid-19 registrado na empresa Irizar. Pelo menos 60 colaboradores da empresa que moram em Botucatu testaram positivo em procedimento feito em massa na montadora.

Até esta sexta-feira, dia 24, o quadro mostrava 100 pessoas que estavam de quarentena se recuperando apenas com sintomas leves ou assintomáticas, o que mostra a eficácia da vacina contra as reações mais graves do vírus.

Apesar do aumento inesperado de casos, o município não registra nenhum paciente internado por Covid, seja no Hospital das Clínicas ou Unimed. Não há registro de óbitos há mais de um mês, sendo que Botucatu tem as menores taxas de mortalidade e letalidade da doença no estado.

