Botucatu tem mais uma redução semanal de casos de Covid

O boletim Coronavírus trouxe neste sábado, dia 26, o fechamento da chamada semana epidemiológica em Botucatu. A estatística registra mais uma queda no número de novos casos no município.

O relatório aponta 145 novos casos em Botucatu, sendo que na última semana foram 239 registros feitos. A tendência é realmente de queda após a cidade ter atingido o pico na transmissão em janeiro.

Se houver a comparação com o pico da ômicron há 7 semanas, quando foram reportados 3104 casos, temos 96% de redução na transmissão da doença no município.

A variante ômicron foi a responsável por recordes seguidos na transmissão do vírus, assim como ocorreu em todo o mundo. A nova variante causou hospitalizações e mortes em Botucatu (16 esse ano), porém, em uma escala muito menor do que ao pico registrado em junho de 2021, antes dos efeitos da vacinação em massa.

As hospitalizações e óbitos no município se concentram entre os idosos, de acordo com informações da Prefeitura. Veja números de hoje.

