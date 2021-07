Botucatu tem de 7 a 8 mil adolescentes que poderão ser vacinados contra a Covid

A imunização contra Covid-19 de adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, deve começar em 23 de agosto

Foto: Wellington Alves/Arquivo Acontece

Botucatu tem uma população estimada de 7 a 8 mil adolescentes de 12 a 17 de anos. A informação foi colocada pelo Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro, em entrevista à Rádio Criativa. Esse público será alvo de vacinação a partir de 23 de agosto, segundo divulgou na última semana o Governo no estado de SP.

“Vejo isso com muita esperança. É uma notícia extremamente positiva e estou aguardando ansiosamente. Já está perto também, então é quase que um sonho que em agosto a gente conclua a segunda dose da vacinação em massa, nos dias 08 e 14, e no final de agosto começar a vacinar os adolescentes e ver toda população vacinada até o final de setembro. Então vejo isso de uma forma extremamente positiva e acredito que vem a somar para a redução de todos os indicadores da pandemia”, finalizou o Secretário.

Plano de imunizar adolescentes

O governo estadual de São Paulo pretende iniciar a imunização contra Covid-19 de adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, em 23 de agosto. O plano é antecipar o fim da vacinação de adultos para 20 de agosto e começar a próxima etapa em seguida. Antes, a data final do cronograma para pessoas com idade acima de 18 anos estava prevista para 15 de setembro. As informações são da Folha de S. Paulo.

A previsão é que o novo plano de imunização seja tornado público neste domingo (11/7). A mudança antecipa para a próxima quinta-feira (15/7) o início da imunização de pessoas com idade entre 35 e 36 anos. O escalonamento ocorrerá até 20 de agosto, quando o imunizante contra a Covid começa a ser aplicado em quem tem de 18 a 24 anos.

Em 23 de agosto, é a vez dos adolescentes. A vacinação começa com os jovens de 12 a 17 anos com comorbidades, de 23 de agosto a 5 de setembro. Ainda segundo a Folha de S. Paulo, depois, de 6 a 19 de setembro, quem tem de 15 a 17 anos. Entre 20 e 30 de agosto, serão imunizados o público de 12 a 14 anos.

A vacina aplicada será da Pfizer/BioNTech. Hoje, o imunizante é o único autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para essas idades.