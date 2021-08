Botucatu tem aumento de 29,5% em novos casos de Covid, diz Prefeitura

Semana epidemiológica mostra aumento de casos em Botucatu

O boletim Coronavírus trouxe neste sábado, dia 14, o fechamento da chamada semana epidemiológica em Botucatu. A estatística registra uma alta no número de novos casos no município.

O relatório aponta 215 novos casos em Botucatu. Na última semana foram 166, o que significa um aumento de 29,5% na transmissão e liga um sinal de alerta no relaxamento total após a aplicação da segunda dose da vacinação em massa.

Estabilidade no número de internados

O número de internados segue estável em Botucatu. São quatro unidades em Botucatu que recebem os casos positivos para tratamento (HCFMB, PS Adulto, Hospital do Bairro e Unimed).

Hoje são 19 pessoas de Botucatu internadas com diagnóstico confirmado para o novo coronavírus. No entanto, são apenas 8 casos na UTI do HCFMB.

Botucatu um número maior de pessoas em quarentena, ou seja, que se recuperam em casa. O boletim de hoje aponta 194 pessoas, ou seja, mais casos, porém, sem gravidade, mostrando um efeito da vacinação que impede formas mais graves da doença.

Quadro geral da COVID-19 em Botucatu

Total de casos – 17.566

Óbitos – 289 (231 somente em 2021)

Recuperados – 17.064

Em quarentena – 194

Pacientes positivos internados – 19

Pacientes em UTI– 08 (todos no HC)

Ocupação de leitos UTI

-O Hospital das Clínicas tem 95%, em um cenário onde recebe pacientes de toda a região e interior do estado.

-Já na Unimed II a situação apresenta agora 0,5% de ocupação na Terapia Intensiva. Isso significa apenas um leito (morador de fora) dos 20 disponíveis na UTI.

Veja abaixo o boletim: