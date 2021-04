Botucatu tem aumento de 19% em novos casos de covid em uma semana, diz boletim

Botucatu teve um aumento de 19% em novos casos de coronavírus durante esta semana, informou a Prefeitura. Em boletim coronavírus divulgado na noite deste sábado, dia 24, o Secretário de Saúde, André Spadaro, citou o aumento em comparação a última semana.

No fechamento da chamada semana epidemiológica hoje, foram reportados 341 novos casos, sendo que no último encerramento houve 286 novos casos, uma queda de 50% em relação as três semanas anteriores.

Segundo o Secretário, a queda de 50% de novos casos na última semana foi resultado de três finais de semana de Lockdown em Botucatu. O número apresentado hoje se refere ao período de 15 dias atrás, quando não tínhamos mais medidas restritivas.

“É fundamental mais uma vez ressaltar as medidas de prevenção, como uso de máscaras, limpeza frequente das mãos, distanciamento e evitando aglomerações. Uma queda significativa de casos como na última semana pode criar uma sensação de falsa segurança e de relaxamento. Não podemos relaxar com os cuidados de prevenção no dia a dia para que não ocorra uma nova escalada de casos em nosso município”, disse Spadaro.

Botucatu tem hoje 64 pessoas internadas com o novo coronavírus nos Hospitais da cidade. Neste momento são 394 moradores que estão com o vírus, mas se recuperam em casa.

Confira mais informações no boletim coronavírus