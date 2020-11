Botucatu tem apenas 8 pacientes internados entre suspeitos e positivos para Covid-19

Número de internados em Botucatu é considerável baixo

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) e Prefeitura de Botucatu atualizaram neste domingo, dia 08, suas principais informações referentes à COVID-19.

A taxa de leitos UTI/Covid no HCFMB neste momento está em 63%, ou seja, são 19 pessoas internadas em um total de 30 unidades disponíveis. Destes, apenas dois pacientes são de Botucatu.

Na rede privada ninguém está internado em UTI. Há dois suspeitos aguardando resultado, porém, estão na enfermaria da Unimed.

No total Botucatu tem apenas 8 pacientes internados com Covid ou suspeita, sendo 6 no HCFMB e 2 na rede privada entre UTI e Enfermaria.

Botucatu tem hoje 2711 casos confirmados desde o início da pandemia, com 2602 recuperados. Há 56 pessoas em quarentena neste momento, com o registro de 52 óbitos.

Veja no link abaixo o último Boletim Coronavírus

https://www.facebook.com/watch/?v=363967181570588