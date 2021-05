Botucatu tem alta de 71% em novos casos de covid na semana, diz boletim

Botucatu fechou a semana epidemiológica com 629 casos novos de covid, segundo divulgou o Secretário de Saúde, André Spadaro, em boletim neste sábado, 15. Isso representa uma alta de 71% em relação ao fechamento da última semana.

Para ser ter uma ideia, o número do fechamento de semana passada foi de 347 novos casos. Durante esta semana foram 4 dias seguidos com mais de 100 casos diários.

Trata-se da segunda pior semana desde o início da pandemia em Botucatu. No fim de janeiro, mais precisamente no dia 24, houve o maior registro semanal com 685 novos casos.

Botucatu tem hoje 77 pessoas internadas com o novo coronavírus ou suspeitas nos Hospitais da cidade. Neste momento são 653 moradores que estão com o vírus, se recuperam em casa, sendo um dos maiores registros desde o começo da pandemia.

São 205 mortes, sendo que hoje foram registrados mais dois óbitos. São eles dois idosos, um homem e uma mulher que estavam internados no Hospital das Clínicas.