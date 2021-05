Botucatu tem 80 pessoas internadas com covid e quase 700 em quarentena, diz boletim

A Prefeitura de Botucatu atualizou na noite desta terça-feira, 25, suas principais informações sobre a pandemia. O boletim coronavírus cita mais um óbito no município em decorrência das complicações da infecção pelo novo coronavírus.

Trata-se de uma mulher com pouco mais de 80 anos e estava internada no HC. Segundo registros da Prefeitura, agora são 218 óbitos. São 161 mortes somente em 2021 entre pacientes do HC e rede particular.

Hoje a cidade registra 13.570 casos desde o início da pandemia, com 12.577 recuperados. Neste momento 695 moradores de Botucatu estão em quarentena e 80 pessoas do munícipio internadas positivas para a doença.