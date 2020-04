Botucatu soma 18 pacientes curados de coronavírus

A Unimed Botucatu soma 10 pacientes curados de coronavírus em Botucatu. O número foi confirmado nesta terça-feira, 28 em mais um boletim divulgado pela assessoria.

O Hospital, que já registrou um óbito no dia 12 de abril, possui neste momento um total de 11 pessoas internadas, sendo 10 suspeitos e uma pessoas confirmada com covid-19.

No Hospital das Clínicas até aqui foram 8 pacientes curados, totalizando 18 casos de pacientes confirmados que tiveram alta.

No total desde o início da pandemia são 53 casos em Botucatu entre HCFMB e Unimed. Esse número engloba as 4 mortes já registradas, os internados atualmente e as pessoas que tiveram alta.

Veja abaixo tabelas de HC e Unimed