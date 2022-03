Botucatu segue sem pacientes na UTI por Covid

O município de Botucatu segue sem paciente internado na UTI por Covid. A informação veio nesta segunda-feira, 14, no boletim coronavírus, que é divulgado diariamente pela Prefeitura.

Este foi o segundo dia consecutivo com UTI zerada para moradores de Botucatu. Antes disso foram quase dois meses sempre com algum registro no pico da variante ômicron.

Ontem também foram feitos 60 testes de Covid na comunidade. Foram 45 resultados negativos e apenas 15 casos positivos da doença. Neste momento 227 pessoas seguem em quarentena obrigatória, ou seja, se recuperando do vírus em casa.

