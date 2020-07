Botucatu registra a terceira morte por Covid-19 em menos de 24 horas

A pandemia do Novo Coranavírus fez mais uma vítima em Botucatu no início da tarde desta quinta-feira, 23. Desta vez, o óbito foi registrado no Hospital da Unimed e o paciente era um homem idoso, com pouco mais de 80 anos. Em menos de 24 horas, esta foi a terceira morte por Covid-19 no município, uma vez que o Hospital das Clínicas confirmou mais duas mortes nesta quinta.

Com o os registros do dia, Botucatu chegou agora a 23 mortes em decorrência do Covid-19 desde o início da pandemia. A cidade já registrou mais de mil casos positivos e atualmente o Hospital das Clínicas conta com 70% dos leitos exclusivos para o tratamento ocupados.

Nesta sexta-feira, 24, o Governo do Estado deve anunciar mudanças ou não na classificação do município no Plano São Paulo. Atualmente Botucatu está na faixa laranja, estando classificada dentro da região de Bauru, mas os casos recentes ligaram o sinal de alerta para que a região possa voltar para a faixa vermelha.

