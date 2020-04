Botucatu registra mais duas mortes por coronavírus, divulga o HCFMB

Na noite de ontem, 27, foi confirmado o segundo óbito de paciente de Botucatu com diagnóstico de COVID-19 no HCFMB. Trata-se de uma mulher com cerca de 82 anos, moradora de Botucatu, que ficou um dia internada na emergência do Pronto Socorro Referenciado do HCFMB.

A paciente deu entrada no HC no dia 22 de abril com sintomas compatíveis de COVID-19, e teve seus exames colhidos no mesmo dia. Infelizmente a paciente evoluiu a óbito no dia 23 de abril, e o caso foi classificado como óbito suspeito.

Nesta segunda-feira, 27, o resultado do exame da paciente foi classificado como positivo para COVID-19. A divulgação ocorreu na manhã de hoje por Prefeitura e HCFMB.

Outro caso

Já na manhã de hoje, 28, foi registrado o quarto óbito de paciente de Botucatu internada no HCFMB com diagnóstico confirmado de COVID-19. Desta vez foi uma moradora de Botucatu, com cerca de 50 anos, que estava há cerca de 20 dias internada na UTI sob ventilação mecânica.

No total, os HCFMB contabiliza o total de 8 óbitos por COVID-19, sendo 4 casos de Botucatu. Uma morte já foi registrada pela Unimed no início do mês.

Confira o boletim extraordinário divulgado pela Prefeitura de Botucatu: